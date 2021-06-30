Выбор надежного инструмента. Какие бренды брать

В нынешнее время в процессе обслуживания и ремонта транспортных средств в сервисных центрах преимущественно используют автоматическое или полуавтоматическое оборудование. При этом участие человека в работах различного рода сводится к минимуму. Однако есть процессы, которые выполняются исключительно вручную. Кроме того, не во всех автосервисах предусмотрены условия для применения автоматики.

Ручной инструмент для машины незаменим в гараже при выполнении следующих операций:

Установка или демонтаж нужных автозапчастей и узлов. Для этого может понадобиться отвертка, гаечный ключ, торцовая головка. Работа с металлом. При этом не обойтись без специальных ножниц, ножовки, зубила. Фиксация элементов, удержание их на месте. Понадобятся плоскогубцы, клещи, струбцины. Работа с различными поверхностями. В зависимости от материала подбирается напильник, шлифовальные диски.

Некоторые разновидности применяются в комплекте с механизированным оборудованием. Несмотря на это, они все равно относятся к категории ручной инструмент для дома, поскольку при выполнении работ мастер удерживает оснастку в руке.

Экономия на инструменте

С экономической точки зрения применение ручных приспособлений в автосервисах является весьма оправданным. Использование автоматического оборудования предусматривает существенные затраты на его покупку. В этом заинтересованы не многие.

Важно помнить, что осуществление многих операций вручную так же эффективно, как и применение механизированных устройств. Именно поэтому удобный инструментарий не утрачивает своей востребованности.

Какие требования предъявляют к ручным инструментам

Инструменты из данной категории должны соответствовать следующим требованиям:

длительный срок службы;

устойчивость к износам;

высокое качество материалов;

эргономичность;

безопасность.

Долговечные и износостойкие инструменты производят из прочных материалов, без труда переносящих механические воздействия, таких как:

углеродистая сталь;

легированная сталь;

сплавы цветных металлов;

пластик.

Ручной инструмент и электроинструмент в обязательном порядке должен иметь эргономичную форму, удобно лежать в ладони мастера. При этом обеспечивается высокая эффективность работы, поскольку уменьшается трудоемкость процессов. Также от эргономичности зависит качество обслуживания и ремонта автотранспорта. К наиболее популярным брендам ручного инструмента на сегодняшний день относят Topex и Neo, с которыми легко можно ознакомиться на сайте.

Наборы инструментов – современная тенденция

Производители все чаще предлагают полноценные комплекты ручных инструментов для ремонта. Покупка наборов – полезная тенденция для владельцев автосервисов. Весь инструментарий можно купить сразу, не тратя время на поиск отдельных элементов на разных полках и стеллажах. Различная комплектация позволяет подобрать лучший вариант.

Наиболее востребованные в автосервисах и в гаражах инструменты – гаечные ключи, отвертки, шлифовальные диски, торцовые головки собраны в один комплект. Инструментарий уложен в специальную коробку или чемодан, где все находится на своем месте. Выбрать оптимальный вариант можно самостоятельно либо при помощи специалистов, которые непременно учтут все требования и пожелания.

На первый взгляд цена набора для дома может показаться слишком высокой, но это вовсе не так. При подсчете стоимости каждой отдельной составляющей вы убедитесь в экономии. Покупка наборов инструментов брендов Topex и Neo – это быстрый и удобный способ обзавестись всем необходимым для ремонта и обслуживания транспортных средств.