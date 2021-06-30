У Тернополі покажуть стріт-фото з усієї України

Галерея сучасного мистецтва “Na пошті” з 4 по 25 липня 2021 року представляє виставковий фотографічний проєкт “Ознаки життя” спільноти “Українська вулична фотографія”.

Спільноту «Українська вулична фотографія» https://www.facebook.com/groups/1801191306858747/ створили у травні 2017 року три фотографи-ентузіасти – Тарас Бичко, Володимир Петров й Михайло Палінчак. Наразі вона є найбільшою та найактивнішою фотогрупою в українському фейсбуці та об’єднує понад 12,000 фотографів та поціновувачів фотографії з України, українців за кордоном та іноземців. Спільнота присвячена вуличній фотографії в Україні та українським вуличним фотографам, які знімають по всьому світу. Метою є створення візуального архіву життя сучасної України та українців, а також об’єднання українських фотографів зі спільною пристрастю до вуличної фотографії, підвищення рівня української вуличної фотографії та покращення обізнаності про цей напрямок у широких верств.

Виставковий проєкт “Ознаки життя” – це другий виставковий проєкт спільноти, який вперше був продемонстрований у Києві на арт-ярмарку Photo Kyiv ’18, після чого у 2019 році був представлений в Івано-Франківську в галереї “Асортиментна кімната” та в Лондоні на фестивалі вуличної фотографії London Street Photo Festival. Експозиція сформована з окремих світлин, які вступають в діалог між собою на стінах галереї, від 26 учасників спільноти “Українська вулична фотографія”, один з яких є мешканцем Тернополя.

За словами О. Слюсарєва, знімати вуличну фотографію у Східній Європі важко, адже люди на вулицях не живуть, як, наприклад, в екваторіальних країнах, а лише пересуваються з точки А в точку Б. Проєкт, як відповідь на цю тезу, демонструє, що певні ознаки життя на українських вулицях все-таки є. Другий тезис, що пояснює назву, – більш фотографічний. Українська вулична фотографія існує та живе, а ця виставка є фактичним тому підтвердженням. У проєкті фотографи різних міст фотографують оточення, в якому проживають. Саме це оточення з його локальною специфікою та загальною упізнаваністю українського контексту стали основою для експозиції.

Учасники проєкту:

Андрій Мур | Назар Фурик | Владислав Мусієнко | Вікторія Шестакова | Володимир Возний | Роман Шаламов | Тарас Бичко | Маргарита Соломонюк | Володимир Петров | Михайло Кулик | Ксенія Петровська | Ігор Єфімов | Михайло Палінчак | Ігор Чекачков | Володимир Полиняк | Тетяна Буняк | Роман Поляков | Микола Коломіець | Олександр Лихограй | Олександр Наса | Віктор Снітко | Павло Пастушенко | Роман Тихий | Яна Сідаш | Світлана Корольова | Ярослав Жарковський

https://www.facebook.com/groups/uastreetphoto

Відкриття відбудеться 4 липня о 15:00, вхід вільний. Адреса події: вул. Коперника, 4.

Деталі: https://fb.me/e/1sGyqaO2r