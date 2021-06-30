Джаз на крыше киевского ЦУМа

Этим летом пройдет несколько джазовых концертов в Киеве на самой красивой крыше города. Ценители джаза смогут насладиться атмосферными и незабываемыми выступлениями под открытым небом украинских и заграничных артистов. Гости смогут насытиться качественной музыкой и неимоверно красивым видом на вечернюю столицу.

Джаз на крыше ЦУМ: Павел Игнатьев

3 июля состоится романтическое и нежное выступление украинского пианиста и джазового композитора Павла Игнатьева. Во время своей творческой карьеры он выпустил 9 альбомов и получил высшую оценку своего творчества от известного музыкального критика Алексея Когана.

На слушателей в этот летний субботний вечер ждет мелодичный джаз и классика. Музыка пианиста расслабляет, наполняет и позволяет забыть о всех проблемах. Концерты Павла Игнатьева создают неимоверно романтичную атмосферу, поэтому можно смело покупать билеты и приглашать свою второю половинку.

Джаз с Нью-Йорка на крыше ЦУМ. Mark Gross Quartet

Альт-саксофонист, настоящий гуру джазовой традиции и хард-бопа Марк Гросс даст три выступления в столице с 13 по 15 июля. Он посетит Киев вместе со своим джаз-бендом с концертной программой, посвященной легендарному Дюку Эллингтону.

После окончания Berklee College of Music Марк Гросс был замечен известными мастерами джаза — Дэйвом Холландом, Лайонелом Хэмптоном и Нэтом Эдерли. Музыкант выступал на одной сцене с легендарными джазовыми исполнителями — Джимми Коббом, Малгрю Миллером, Уинтоном Марсалисом, Николасом Пэйтоном, Диззи Гиллеспи, Джимми Хитом, Томом Харреллом, Джо Чемберсом. Его музыка заставляет сердце стучать чаще.

Для жителей и гостей города известный саксофонист и его команда подготовили три концерта под открытым небом, чтобы все желающие смогли услышать и насладится действительно качественной джазовой музыкой. 13 и 14 июля на посетителей ждет приятный сюрприз — выступление трубача Дениса Аду.

Джаз из Лос Анджелеса на крыше ЦУМ. Чак Уинсли

Еще один талантливый исполнитель джаза из США Чак Уансли выступит на крыше ЦУМа 19 июля. Музыкант даст концерт вместе со джаз-бендом Родиона Иванова.

Чак Уансли в каждую композицию вкладывает теплоту своей души и искренность. Он заряжает позитивной и доброй энергетикой как большие концерт-холлы, так и уютные джаз-клубы. Его музыка попадает прямо в сердце и остается там навсегда.

Родион Иванов — известный украинский пианист, композитор и продюсер. Он широко известен в музыкальных кругах — от джаза до современной электронной музыки. Исполнитель участвует в отечественных проектах Jazz Kolo, Dogma Trio и Ad Libitum. Выступает вместе с D Walter, Frank Lacey, Greg Bandy, Денисом Аду, Игорем Закусом, а также создает джазовые композиции и пишет песни для поп-артистов. Его разноплановость и любовь к разным стилям позволяет Родиону создавать сильные современные композиции.

Тандем Чака Уинсли и Родиона Иванова обещает для нас незабываемое джазовое шоу. Концерт состоится в 20.30 в лучах заходящего солнца. Мелодичный джаз, закат и приглушенное освещение создают вдохновляющую и душевную атмосферу.