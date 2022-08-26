Рішення, на яке чекала Тернопільщина: депутати облради просять керівництво держави заборонити московський патріархат

Депутати Тернопільської обласної ради одноголосно звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність московського патріархату.

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 26-го серпня, під час засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради.

Питання про звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо врегулювання діяльності української православної церкви московського патріархату на законодавчому рівні депутати розглянули першим.

Аби підтримати ухвалення цього рішення, ще до початку сесії під стінами обласної ради зібралися жителі міста та області.

Люди вимагали заборонити діяльність церкви московського патріархату.

Голова обласної ради Михайло Головко повідомив, що в області відбувся збір підписів жителів краю щодо цього питання.

Загалом було зібрано орієнтовно 50 000 підписів щодо підтримки заборони московського патріархату.

Рішення одноголосно підтримали 48 депутатів, присутні на засіданні.