Виды и уровни проверки SSL-сертификата

Современный мир ИТ-технологий достаточно большой и предоставляет своим пользователям много возможностей. Программисты всегда корректируют и совершенствуют коды для сайтов и приложений, тем самым повышают их работоспособность.

Если вы думаете, что создать сайт и сделать так, чтобы он работал на высшем уровне, очень легко, то вы ошибаетесь. Для создания качественного и прибыльного веб-сайта нужно немного потрудиться. Чтобы личные данные посетителей сайта были защищены от мошенников, необходимо подобрать качественный ssl сертификат.

Значение SSL-сертификата

SSL (Secure Sockets layer) – это глобальный стандарт технологии безопасности, который обеспечивает шифрованную связь между браузером и сервером. Такими сертификатами пользуются много владельцев веб-сайтов, чтобы снизить риск подделки или кражи конфиденциальной информации посетителей или личных данных разными хакерами или мошенниками. К информации можно отнести имя пользователя, номер кредитной карты, логин, пароль и электронные письма.

SSL-сертификат предоставляет личный “разговор” исключительно между двумя сторонами, администратором сайта и посетителем.

Чтобы создать безопасное соединение, на хостинг устанавливается SSL-сертификат (также его называют цифровым сертификатом), выполняющий две функции:

● Удостоверяет подлинность сайта. Это даёт гарантию посетителям, что они не зашли на поддельный сайт.

● Кодирует передаваемые данные.

SSL-сертификаты бывают разных видов. Это зависит от количества поддоменов и доменных имён, а также от нужного уровня проверки.

В зависимости от количества доменов, сертификаты бывают: одиночные, подставочные и многодоменные. Одиночный сертификат — защищает один домен. Подстановочный знак — включает одно доменное имя и множество его поддоменов. Многодоменный — служит защитой для нескольких доменных имен.

Уровни проверки SSL-сертификата

SSL имеет 3 уровня проверки.

Первый из уровней — это проверка домена. Данный уровень меньше всего затратный, и включает в себя базовую шифровку и проверку права собственности на регистрацию домена. Такой сертификат можно получить от нескольких минут и до нескольких часов.

Проверка организации — это второй уровень проверки. Кроме базовой шифровки и проверки права на регистрацию домена, в данном уровне ещё аутифицируется некоторая информация о владельце: его имя и адрес. Для получения данного сертификата идёт от пару часов до пару дней.

Расширенная проверка (EV) — третий и наиболее высокий уровень безопасности. Перед выдачей этого сертификата проводится тщательная проверка. Помимо базовой шифровки, проверки права на регистрацию домена и аутентификацию личности, проверяется физический, юридический и рабочий статус человека.