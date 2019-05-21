Володимир Кулак взявся навести лад у тернопільському перинатальному центрі

Сьогодні на апаратній-селекторній нараді в ОДА, радник голови ОДА Володимир Кулак привернув увагу всіх до Тернопільського обласного клінічного перинатального центру “Мати і дитина”. За його словами, там мали місце неодноразові трагічні випадки смертей новонароджених немовлят, є відкриті кримінальні провадження по фактах неналежного виконання лікарями своїх професійних обовязків.

У листопаді 2017 року доктор медичних наук, професор втратив там свою новон ароджену внучку. Пан Михайло Ярник, втратив дитину минулого року 09.04.2018. Справа Михайла Ярника, ще донедавна пилом припадала. І коли він до мене звернувся, ми її зрушили з мертвої точки, в першу чергу завдяки людяній позиції начальника обласної поліції. Зі слів пана Михайла, який втратив дитину, до речі він був присутній на родах і зняв відео, і тепер це важливий доказ, видно, що лікарі побачивши загрозу, його дитині не роблять ніяких адекватних дій по протоколу, щоб рятувати дитину, а 52 хвилини чекають приходу і вказівку головного лікаря, щоб він дозволив зробити кесареве породіллі. Коли він приходить і дає дозвіл на кесареве, виявляється що операційна зайнята, проходить ще трохи часу, в загальному більше години, вони бачать, що вже пізно кесарити, починають витягувати дитину вакуумним екстрактором і дитина через 5 днів помирає! Зі слів батька, він втратив свою кровинку, тому що треба було негайно робити кесареве, але ж ніхто без керівника лікарні не брався рятувати! Чому!? Брак компетенції!? Чи може знову, якась корупційна складова!? Бо ж всі знають, що звичайні роди і кесареве розцінки різні, це знає кожен з нас! – каже Володимир.

Сьогодні за висновками наради головою Тернопільської ОДА Степаном Барною було дане протокольне доручення всім службам, начальнику поліції на наступній нараді прозвітувати про хід розслідування.

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