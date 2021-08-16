22 серпня у Денисові – гучна забава!

Перший фестиваль урожаю та мистецтв «Фест Господар», започаткований компанією «Агропродсервіс», відбудеться в неділю, 22 серпня в с. Денисів Купчинецької громади.

Розпочнеться захід о 15-00 Молебнем за мир в Україні в місцевому храмі Миколая Чудотворця.

Далі відбудеться посвята прапорів, покладання квітів до місцевих пам’ятників Тарасу Шевченку, Йосифу Вітошинському, Іванні Блажкевич та полеглим героям за волю України.

Святкова програма з нагоди 30-річчя відновлення Незалежності розпочнеться о 16:00 – великий зведений хор виконає гімн України. Для гостей фестивалю виступатимуть Настасівські музики, місцевий духовий оркестр, Юрій Футуйма, Василь Хлистун, Ольга Монастирська, Надія Гураль, гурт «Wincent», Гриць Драпак, Володимир Вермінський, Орест Лютий з колективом, «Dzidzio».

На святкових локаціях відбудуться також майстер-класи відомих майстрів народних ремесел Тернопільщини. Окрема розважальна територія з атракціонами працюватиме для найменших гостей фестивалю.