Як правильно вибрати розмір подушки

Коли постає питання придбання подушки, все треба добре обміркувати. Адже цей аксесуар грає важливу роль не тільки в забезпеченні комфорту під час відпочинку, а й підтримці здоров’я. У першу чергу подушка для сну повинна мати правильний розмір. Який саме – спробуємо розібратися.

Розміри подушок – асортимент текстилю

Намагаючись задовольнити потреби всіх покупців, виробники пропонують кілька варіантів подушок:

40х60 см . Аксесуари стандартного розміру, які підходять як дорослим, так і дітям. Вони зручно розміщуються на будь-якому ліжку.

. Аксесуари стандартного розміру, які підходять як дорослим, так і дітям. Вони зручно розміщуються на будь-якому ліжку. 50х70 см . Популярні моделі прямокутної форми, які лягають майже по всій ширині односпального ліжка. Це чудовий варіант для людей, які переважно сплять на боці.

. Популярні моделі прямокутної форми, які лягають майже по всій ширині односпального ліжка. Це чудовий варіант для людей, які переважно сплять на боці. 60х60 см . Квадратні подушки збільшеного розміру, які дозволяють прийняти зручне положення навіть при неспокійному сні.

. Квадратні подушки збільшеного розміру, які дозволяють прийняти зручне положення навіть при неспокійному сні. 70х70 см. “Королівські” подушки, які здатні забезпечити гарну підтримку голові та шиї у різних положеннях.



Фото:podushka.com.ua Подушка антиаллергенная Air Dream Classic Ideia

До того, як відвідати магазин текстилю, обов’язково зверніть увагу на розмір ліжка. Це допоможе знайти ідеальний баланс між комфортом та стилем. Адже на дуже просторому спальному місці маленька подушка може постійно “губитися” під час сну та виглядатиме менш естетично. А велика скоротить довжину спального місця, тому вона не дуже підходить для компактного ліжка.

Висота має значення

Неправильно вибрана висота подушки може стати причиною м’язової напруги у шиї та болю в плечовому відділі зранку. Щоб уникнути цього, варто врахувати кілька моментів – положення тіла під час відпочинку та стан здоров’я.

Низька подушка . Підходить людям, які сплять на животі. Завдяки малій висоті вона запобігає надмірному нахилу голови. Ця властивість робить її чудовим варіантом і для людей з проблемами дихання (астма, алергія).

. Підходить людям, які сплять на животі. Завдяки малій висоті вона запобігає надмірному нахилу голови. Ця властивість робить її чудовим варіантом і для людей з проблемами дихання (астма, алергія). Середня подушка . Зазвичай таку модель обирають люди, що сплять на спині. Подушка середньої висоти добре підтримує природні вигини тіла, створюючи необхідні умови для комфортного сну. Також аксесуар допомагає легше адаптуватися до різних положень людям, які часто перевертаються вночі.

. Зазвичай таку модель обирають люди, що сплять на спині. Подушка середньої висоти добре підтримує природні вигини тіла, створюючи необхідні умови для комфортного сну. Також аксесуар допомагає легше адаптуватися до різних положень людям, які часто перевертаються вночі. Висока подушка. Рекомендується для відпочинку на боці. Вона підтримує шию у вирівняному положенні, що є запорукою повноцінного сну.



Фото:podushka.com.ua Подушка бамбуковая Sonex Bamboo

Також треба врахувати, що на об’ємність подушок впливає тип наповнювача. Наприклад, пухові аксесуари більш м’які та “повітряні”. У той час як подушки, наповнені піноматеріалами (Memory Foam), забезпечують більш стійку підтримку.

На думку експертів визначити розмір подушки можна, вимірявши довжину плеча та додавши до результату 2 см. Але також не завадить взяти до уваги наші поради. Це допоможе швидко підібрати подушку, яка ідеально підійде саме для вас!