Знову страшна звістка на Тернопільщині: загинув Олександр Ящук

Знову страшна звістка: обірвалося життя Героя Олександра Ящука з Романового Села, повідомляє Байковецька об’єднана громада.

На жаль, люта війна не щадить нікого, забирає гідних, найкращих синів та дочок України. Стало відомо про загибель ще одного Героя нашої громади. Серце Олександра зупинилося 18 жовтня у районі населеного пункту Райгородка Луганської області.

У Героя Олександра залишилась дружина та двоє доньок. Йому назавжди буде 41 рік. Немає слів, які б полегшили біль рідних. Є лише людське співчуття та розуміння цієї великої втрати. Дякуємо батькам за патріота та вірного сина своєї Батьківщини.

Вшановуючи пам’ять загиблого Олександра у Байковецькій громаді 24-25 жовтня оголошено дводенну жалобу.