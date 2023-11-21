Хабар депутату Тернопільської райради: двом підозрюваним визначили заставу

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати аграрія Ореста Самотягу та адвоката Ростислава Лукашова. НАБУ і САП підозрюють їх у причетності до справи депутата Тернопільської районної ради Володимира Тимчія про вимагання 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Такі рішення 15 і 17 листопада ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

За версією слідства, підприємець Орест Самотяга підбурив потенційного покупця свого аграрного підприємства «Онікс» до надання неправомірної вигоди у сумі $20 тисяч судді Господарського суду Тернопільської області за ухвалення рішення на його користь, а також $300 тис. заступнику керівника Великоберезовицької громади Володимиру Тимчію та адвокату Лукашову за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Водночас Тимчія та Лукашова підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди. Тимчій склав повноваження депутата Тернопільської райради.

«Клопотання детектива – задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного (Ореста Самотяги – ред.) запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 8 000 000 грн», – ідеться в рішенні.

На нього також поклали наступні обов’язки: прибувати за першим викликом; не відлучатись з Тернополя та смт Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Адвокату Лукашову суд визначив 805 200 грн застави. На нього поклали такий самий перелік обов’язків крім носіння браслету.