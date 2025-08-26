На Тернопільщині під час хресної ходи мобілізували священника УПЦ МП

На Тернопільщині під час хресної ходи до Почаївської лаври територіальний центр комплектування мобілізував священника УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив телеграм-канал “Новини Хмельницький Vsim.ua”, передає Укрінформ.

“ТЦК мобілізувало служителя УПЦ під час хресної ходи з Кам’янця-Подільського до Почаєва. Він вже перебуває на Рівненському полігоні. Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк”, – йдеться у повідомленні.

За даними медіапроєкту “Діалог. ТУТ”, йдеться про протоієрея Богдана Матвіїва – клірика Кременчуцької єпархії, батька п’ятьох дітей, старший із яких воює та має статус учасника бойових дій.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП підтвердили Укрінформу, що Богдана Матвіїва мобілізували.

“Законодавство не містить абсолютних винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним є наявність законних підстав для відстрочки, бронювання або звільнення. Відповідно до ст.23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» громадянин Богдан Матвіїв правом на відстрочку не користувався, не був заброньований у встановленому законом порядку, як наслідок підлягає мобілізації на загальних підставах”, – зазначили в ТЦК.