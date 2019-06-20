Як виглядає хороша мікрофінансова організація в 2019 році: 5 ознак

Діяльність мікрофінансових організацій в Україні регулюється законом і знаходиться під наглядом Нацбанку. На перший погляд процедура отримання вигідних кредитів на карту максимально налагоджена. Люди беруть доступні позики, знають заздалегідь відсоток, переплату, вчасно повертають борг і всі задоволені. На ділі ми бачимо негативні відгуки в мережі в сторону кредитних компаній. Чому так відбувається, і як вибрати гарну і перевірену МФО, дивимося разом.

Невдоволення клієнтів виливається на високі ставки, відсутність зв’язку з кредитором, незаконне списання грошей з карток тощо. Деякі зовсім потрапляють на сайти недобросовісних сайтів-агрегаторів, які гроші не видають, але беруть комісію за свої послуги з пошуку відповідних позичальників. На етапі пошуку кредиту важливо підбирати їх на перевірених сайтах порівняння позик, які не беруть грошей за підбір вигідної пропозиції. Наприклад, підібрати і залишити заявку на кредит можна за посиланням, дана послуга безкоштовна, а дані про себе позичальник залишає лише на сайті перевірених МФО.

Винні завжди обидва

Ряд недобросовісних організацій ховають від потенційних клієнтів умови договору на саму «далеку і непримітну» сторінку сайту, інші – незрозуміло пишуть про неустойку. Але і позичальники молодці. Рідко хто в передчутті грошей вичитує публічну оферту, а це і є документ (договір) про видачу позики онлайн.

Юридична відповідальність така ж, як якщо б ви підписували кредитну угоду в відділенні банку. Інші навіть не спробували перевірити законність роботи компанії у відкритих джерелах в мережі. Українці спочатку беруть позики незрозуміло де, а після скаржаться на МФО. Саме тому ще раз пройдемося по всіх ознаках надійного і безпроблемного мікрофінансового кредитора в 2019 році.

Ознаки гарних МФО

Зайдіть на сайт потенційної кредитної організації, умови якої вам підійшли, і вивчіть побіжно інформацію. Якщо протягом 5 хвилин ви не отримали відповіді на всі питання щодо взяття кредиту онлайн, можна сміливо закривати сторінку. Чесна МФО не стане приховувати свої послуги, видає всі важливі аспекти угоди відразу на першій сторінці. Скаже і про ефективну річну відсоткову ставку.

Звертаємо увагу на 5 ознак надійної компанії:

Державна реєстрація. На сайті обов’язково повинна бути сканкопія документа. Не завадить цю інформацію перевірити в відкритих джерелах Нацбанку – bank.gov.ua в розділі «Довідник Банківських установ України, Які мають банківську ліцензію». За кодом банку (МФО) легко виконати перевірку. Наявність детальної документації по майбутній позиці (мова йде про кредитні договори, політику обробки персональних даних, бухгалтерської звітності). Відкрите опис всіх послуг на порталі з вимогами до клієнта, оплата і ін. Чесні відгуки. Але читати їх потрібно не сайті самої організації, а в мережі. Хвалебні відгуки клієнтів пишуть рідко, а ось негатив – часто. Але саме такі справжні коментарі допоможуть дізнатися, де людина сама не прочитала умови угоди і помилилася, а де винна МФО. Адекватна служба підтримки. Не завадить перед отриманням онлайн-позики кілька разів зателефонувати в колл-центр для з’ясування деталей кредиту. Якраз перевірите компанію на їх чуйність і розуміння.

Висновок з усього перерахованого вище один. При виборі кредитної організації обов’язково вивчайте всі умови кредиту на сайті МФО і в кредитному договорі, вибирайте компанію з хорошими коментарями про них в мережі і зрозумілими умовами угоди. Не забувайте залишати відгуки, навіть якщо вони позитивні. Так ви зробите соціальний внесок в кредитну систему країни, допоможете іншим громадянам вибрати правильну компанію.