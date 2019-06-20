У Верховній Раді українці найбільше хочуть бачити Гриценка

43 відсотки українців вважають, що у наступному складі Верховної Ради повинен бути лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Про це свідчать оприлюднені 20 червня результати соціологічного опитування, проведеного спільно Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

За його результатами, 43 відсотки українців чекають у парламенті на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. 38,1% хотіли б бачити депутатом Святослава Вакарчука. Третя за очікуваннями є Юлія Тимошенко з 36% голосів респондентів.

Опитування проводилося з 7 – 10 червня 2019 року в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 3000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення +/- 2,3%.