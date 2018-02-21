8 нагород Чемпіонату України зі сноуборду здобули команди спортивної школи «Екстрім» м. Тернополя та Тернопільської області

Із 4 до 10 лютого вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім», обласної школи вищої спортивної майстерності та фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» взяли участь в Чемпіонатах України серед дорослих, юніорів та юнаків зі сноуборду. Змагання відбулися на базі спорткомплексу «Буковиця» Львівської області. Тут тернопільські спортсмени завоювали 8 нагород.

Зокрема, команда Тернополя та Тернопільської області здобула друге загальнокомандне місце в Чемпіонаті України серед юніорів, поступившись лише спортсменам із Івано-Франківська.

А команда тернопільських дівчат та юнаків стала переможцем серед 6 областей і 8 спортивних шкіл України!

Тетяна Ярош, учениця Тернопільської ЗОШ №23 та Віта Марія Ханас із Тернопільської ЗОШ №19 стали бронзовими призерками Юніорського Чемпіонату України зі сноуборду.

У Чемпіонаті України серед дівчат та юнаків призерами стали:

Алевтина Рипнінська (ЗОШ № 19) – золота та срібна нагороди Наталя Федишин (ЗОШ № 19) – срібна нагорода Вероніка Пукас (ЗОШ № 11) – дві бронзи Андріана Савків (ЗОШ № 19) – бронзова нагорода

Спортсмени та тренери Тернопільської СДЮСШ «Екстрім» Наталя Пазунка, Андрій Бігуняк, Уляна Перчик та Володимир Мамчур висловлюють вдячність директору спорткомплексу «Буковиця» Віталію Мицаку за прекрасно організовані змагання та чудовий солодкий подарунок для кожної команди!