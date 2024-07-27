История бренда Doublestar

Производство автомобильных шин под данным брендом началось в 1921 году, когда в Qingdao была основана новая компания Doublestar Group. Производство быстро наращивало объемы, шины Doublestar получили повсеместное признание в родном регионе.

В Китае всегда тщательно следят за тем, чтобы вовремя модернизировать производство. Поэтому завод компании начали реорганизовывать в 1983 году. Переоснащение производилось в рамках поддержания мировых стандартов качества. Главной целью этих нововведений стала модернизация четырех основных показателей: убрать из ассортимента устаревшие товары, внедрить инновационное оборудование, использовать передовые технологии и довести до уровня соответствия здания предприятия. Соблюдение основных принципов изготовления качественных покрышек и постоянное стремление к совершенствованию вывели компанию на новый уровень – бренд завоевал доверие и поддержку покупателей по всему миру.

С 2000-х годов компания стала одним из ведущих производителей автомобильных шин в Китае. В 2011 году объем выпуска авторезины достиг рекордных показателей – более 5 миллионов шин ежегодно. Продукция Doublestar также экспортируется, а запасы складских грузовых покрышек составляют 100 тысяч шин в день. Это позволяет быстро удовлетворять потребности клиентов.

Шины компании Doublestar известны далеко за пределами родной страны, а сам производитель является одним из крупнейших промышленных холдингов. Последнее десятилетие было отмечено для компании стремительным развитием шинного направления. Кроме того, Doublestar производит полную линейку моделей для легковых, коммерческих грузовых автомобилей и спецтехники. Но наилучшие результаты были получены именно в производстве грузовых шин.

Следует также упомянуть, что на данный момент холдингу принадлежат четыре другие бренда авторезины. Однако за пределами Китая они неизвестны, поскольку на экспорт выводятся только автошины Doublestar.

Символ надежности и комфорта

Шины Doublestar – это безопасность, экономия и длительный срок эксплуатации. Они дарят водителю непревзойденное чувство комфорта управления. Среди основных преимуществ этих шин следует выделить:

уникальный протектор каждой модели;

высокий уровень акустического комфорта;

экономию топлива;

высокую проходимость;

выносливость в различных дорожных условиях;

курсовую устойчивость и управляемость.

Автошины Doublestar проходят проверку на каждом этапе производства. Это позволяет добиться бескомпромиссных показателей качества. Каждая покрышка имеет продуманную конструкцию и повышенную плотность, так что шины бренда прекрасно противостоят внешним негативным факторам.

Технологии производства постоянно совершенствуются, а производитель использует передовой подход на всех этапах выпуска продукции. Автошины Doublestar производятся с применением инновационного оборудования, которое соответствует передовым мировым стандартам. Высокие эксплуатационные характеристики шин подтверждают также и сертификаты американских и европейских специалистов.

Обширный каталог резины Doublestar

Вниманию покупателей предлагается продукция бренда для разных осей, включая рулевую и модели для прицепа. Кроме того, каждая единица обладает отличным сопротивлением качению и обеспечивает высокую управляемость авто.

Представлены в ассортименте компании покрышки для всесезонного использования, которые показывают отличные результаты управляемости и проходимости в любое время года. Вместе с тем, здесь можно найти резину для летнего или зимнего сезона. Компаунд и протектор этих моделей полностью соответствует всем требованиям, которые ставят перед ними условия эксплуатации.

В каталоге бренда представлен и широкий выбор типоразмеров, что дает возможность найти подходящую модель для любой модели транспорта, в зависимости от требований производителя авто. Выбирая китайскую резину Doublestar, вы обеспечите надежное и безопасное перемещение грузов и пассажиров, а также значительную экономию топлива. Большой потенциал этой китайской резины позволит вам использовать комплект колес не один сезон без ухудшения эксплуатационных свойств.