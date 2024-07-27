З доставкою додому: яку їжу найчастіше замовляють



Доставка різноманітних страв додому міцно закріпилась серед українців. Мало в кого є бажання витрачати час на готування страв й все більше людей прагнуть провести цей час зі своїми близькими. Якісно розвинена індустрія ресторанної справи цьому активно сприяє, відкриваючи доступ до страв різної кухні. Завдяки цьому доступна швидка доставка суші в Броварах, смачної піци з варіативною начинкою та оригінальних страв паназіатської кухні.

ТОП 3 страви для доставки додому або в офіс

Обираючи страву на замовлення додому, відштовхуватись варто від особистих вподобань. Добре подумайте, які страви Вам подобаються найбільше і якими смаками Ви хотіли б насолодитись сьогодні. Щоб трішки спростити вибір, підготували рейтинг з 3 страв світової кухні, які найчастіше обирають для замовлення з доставкою додому.

Суші та роли

Популярність японської кухні в Україні важко недооцінити. Суші й роли для доставки обирає чимала кількість гурманів через їх варіативність. Проявляється це одразу в кількох параметрах:

Варіація суші. Це можуть бути звичні роли по типу “Філадельфії” або “Каліфорнії” до оригінальних смакових поєднань.

Начинка суші. Роль головного інгредієнта може виконувати лосось, тунець, вугор, креветка, крабовий мікс.

Замовити суші з доставкою в Броварах на спеціальних умовах пропонує популярний ресторан WeSushi. Найчастіше обирають такі популярні варіації: “Філадельфія дует”, “Каліфорнія з лососем в кунжуті”, “Зелений дракон” або “Роял рол”.

Піца з варіативною начинкою

Лідирує серед страв для доставки додому й піца. Якщо вона приготовлена відповідно до усіх стандартів, її смак точно вразить кожного гурмана. Відрізняється піца й за начинкою. Це може бути:

м’ясна з мисливськими ковбасками та шинкою;

сирна з Дор Блю, моцарелою й соусом бешамель;

оригінальна з ананасами та копченою куркою;

мікс різних інгредієнтів та соусів.

Обираючи піцу, враховувати варто не лише її наповнення. На фінальний смак впливає й те, за яким рецептом вона приготовлена. В ідеалі, в її основі має бути бездріжджова закваска на крафтовій основі. Справжня італійська піца випікається на камені в печі при максимально високій температурі, що теж визначає її смак.



WOK та локшина

Закриваємо рейтинг найкращих страв для доставки додому паназіатською кухнею. WOK або локшина в варіативному соусі нікого не залишить байдужим. Головна фішка цієї страви — варіативність, що дає змогу насолодитися абсолютно різними смаками. Наприклад:

пшенична локшина з качкою та манго;

рисова локшина з Том Ям та морепродуктами;

пшенична локшина з яловичиною та овочами;

пад тай з креветкою та морепродуктами;

рисова локшина з креветкою та куркою.

Обрати WOK варто й через оригінальність смаку. Досягається такий ефект завдяки майстерному поєднанню звичних інгредієнтів. Наприклад, кисло-солодкий соус поєднується з морепродуктами, а теріякі з яловичиною.

Обираючи страву для доставки додому, про ресторан також не варто забувати. Саме від нього залежить чи вдасться сповна насолодитися обраною стравою й провести вечір зі своїми близькими.