З доставкою додому: яку їжу найчастіше замовляють
Доставка різноманітних страв додому міцно закріпилась серед українців. Мало в кого є бажання витрачати час на готування страв й все більше людей прагнуть провести цей час зі своїми близькими. Якісно розвинена індустрія ресторанної справи цьому активно сприяє, відкриваючи доступ до страв різної кухні. Завдяки цьому доступна швидка доставка суші в Броварах, смачної піци з варіативною начинкою та оригінальних страв паназіатської кухні.
ТОП 3 страви для доставки додому або в офіс
Обираючи страву на замовлення додому, відштовхуватись варто від особистих вподобань. Добре подумайте, які страви Вам подобаються найбільше і якими смаками Ви хотіли б насолодитись сьогодні. Щоб трішки спростити вибір, підготували рейтинг з 3 страв світової кухні, які найчастіше обирають для замовлення з доставкою додому.
Суші та роли
Популярність японської кухні в Україні важко недооцінити. Суші й роли для доставки обирає чимала кількість гурманів через їх варіативність. Проявляється це одразу в кількох параметрах:
- Варіація суші. Це можуть бути звичні роли по типу “Філадельфії” або “Каліфорнії” до оригінальних смакових поєднань.
- Начинка суші. Роль головного інгредієнта може виконувати лосось, тунець, вугор, креветка, крабовий мікс.
Замовити суші з доставкою в Броварах на спеціальних умовах пропонує популярний ресторан WeSushi. Найчастіше обирають такі популярні варіації: “Філадельфія дует”, “Каліфорнія з лососем в кунжуті”, “Зелений дракон” або “Роял рол”.
Піца з варіативною начинкою
Лідирує серед страв для доставки додому й піца. Якщо вона приготовлена відповідно до усіх стандартів, її смак точно вразить кожного гурмана. Відрізняється піца й за начинкою. Це може бути:
- м’ясна з мисливськими ковбасками та шинкою;
- сирна з Дор Блю, моцарелою й соусом бешамель;
- оригінальна з ананасами та копченою куркою;
- мікс різних інгредієнтів та соусів.
Обираючи піцу, враховувати варто не лише її наповнення. На фінальний смак впливає й те, за яким рецептом вона приготовлена. В ідеалі, в її основі має бути бездріжджова закваска на крафтовій основі. Справжня італійська піца випікається на камені в печі при максимально високій температурі, що теж визначає її смак.
WOK та локшина
Закриваємо рейтинг найкращих страв для доставки додому паназіатською кухнею. WOK або локшина в варіативному соусі нікого не залишить байдужим. Головна фішка цієї страви — варіативність, що дає змогу насолодитися абсолютно різними смаками. Наприклад:
- пшенична локшина з качкою та манго;
- рисова локшина з Том Ям та морепродуктами;
- пшенична локшина з яловичиною та овочами;
- пад тай з креветкою та морепродуктами;
- рисова локшина з креветкою та куркою.
Обрати WOK варто й через оригінальність смаку. Досягається такий ефект завдяки майстерному поєднанню звичних інгредієнтів. Наприклад, кисло-солодкий соус поєднується з морепродуктами, а теріякі з яловичиною.
Обираючи страву для доставки додому, про ресторан також не варто забувати. Саме від нього залежить чи вдасться сповна насолодитися обраною стравою й провести вечір зі своїми близькими.