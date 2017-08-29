Дорожники не припиняли ремонти і у святкові вихідні

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області в період з 24 по 27 серпня виконувались ремонтні роботи на дорогах як державного так і місцевого значення.

На трасі Н-02 Львів – Тернопіль на ділянці між Зборовим та Озерною (км 102-101) працювала установка РЕКС. Так, шляховики укріпили 1,1 км дорожньої основи. На ділянці Довжанка – Цебрів на 2,2 км виконано КМА та влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону. На цій же дорозі сьогодні розпочато ремонт ділянки протяжністю 1,3 км перед населеним пунктом Озерна. Тут, наразі виконується регенерація дорожнього покриття.

Продовжується поточний ремонт і на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Так, на ділянці протяжністю 3 кілометри від перехрестя Кременець – Біла Церква до Горинки влаштовано 2500 тонн ЩМА.

За допомогою ін᾽єкційно-струменевого методу ліквідовано 2200 м2 неглибокої ямковості на дорогах Татарів – Косів – Коломия (ділянка Товсте – Борщів) та Тернопіль – Скалат – Жванець (ділянки Борщів – Мельниця Подільська та Гусятин – Скалат).

Ліквідацію просадок і пучин продовжуюють дорожники на обході Тернополя. За останні 4 дні тут влаштували 60 тонн асфальтобетону.

На дорозі Порохова – Космирин ліквідовано 2 тисячі метрів квадратних ямковості, а ткож вирівнювання.

В межах населеного пункту Хоростків (дорога Гримайлів – Яблунів) встелено 180 тонн гарячого асфальтобетону вирівнюючим шаром.

На умовах співфінансування тривають роботи з усунення пошкоджень дорожнього покриття на дорогах Підволочиськ – Скалат та Вербовець – Ласківці. За вихідні тут ліквідовано 750 м2 ямкоості.