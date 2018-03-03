Вчителька математики з глибинки Тернопільщини отримувала нагороду в Брюсселі у присутності міністрів освіти європейських країн

Викладача математики та інформатики Вишнівчицької школи, що на Теребовлянщині, педагога з великої літери Світлану Попель знають не тільки в Україні. Вона – призер та переможець різноманітних міжнародних конкурсів, які проводять всесвітньо відомі комп’ютерні компанії. Свого часу Світлана Михайлівна була спікером освітньої онлайн-конференції Інтел для України та країн СНД…

Нещодавно талановитий педагог з глибинки стала переможцем форуму «Вчитель-новатор», який проводила фірма «Майкрософт». І ось чергова перемога, яка засвідчила високий професійний рівень сільського педагога і сприяла великій популярності Вишнівчицької школи на континенті.

Мова йде про переможну участь Світлани Михайлівни у європейському конкурсі STEM (наука, технологія, інженерія і математика), де свої роботи репрезентували понад 400 учителів з усієї Європи, а також тисячі студентів, викладачів та представників 230 профільних компаній.

Власне про це говорить сама пані Світлана: «Розповідь про поїздку до Брюсселя слід почати з участі у всеукраїнському проекті «Школа СМАРТ – для учнів, батьків і вчителів». Темою проекту Вишнівчицької школи стала «Фітокартина для кабінету інформатики», який ми розробляли з використанням цифрових технологій.

У березні минулого року я зареєструвалася на сайті європейської освітньої спільноти SCIENTIX, де довідалася про конкурс Альянсу STEM. Ознайомившись із методикою SТЕМ, зрозуміла, що наш проект відповідає критеріям цього конкурсу. А для участі в конкурсі я створила англомовний ролик.

Не без задоволення скажу, що члени журі, до складу якого входили висококласні експерти європейських компаній-партнерів, були вражені оригінальністю і високою якістю відео, яке розповідало про навчально-дослідницьку діяльність, проведену учнями нашої школи під час їхньої роботи над проектом «Фітокартина для кабінету інформатики». Після другого етапу голосування наша робота була визнана найкращою. Тож у грудні я їздила в Брюссель по нагороду, яку отримувала у присутності міністрів освіти європейських країн і провідних представників компаній-спонсорів.

Церемонія нагородження проходила під час статусного форуму представників великого бізнесу та освіти, на якому обговорювали шляхи розвитку та розширення співпраці у галузі бізнес-освіти. Після нагородження відбулася виставка проектів-переможців. Мій проект, завдяки дизайнерській підтримці представника всеукраїнського проекту «Школа SMART», виглядав досить симпатично».

Ганна МИКОЛАЄНКО, газета “Сільський господар плюс”