Священик з Тернопільщини знявся у шоу “Сюрприз, сюрприз!” на каналі СТБ

У випуску шоу “Сюрприз, сюрприз!” на телеканалі СТБ від 27 жовтня ведуча Маша Єфросиніна визначає наступного героя за допомогою фотографії, яку їй винесли в конверті.

Цього героя номінувала його сестра, і він зовсім не здогадувався про сюрприз. Був дуже здивований, коли побачив своє фото в руках Маші. Олексій Філюк — священик села Шушківці Лановецького району на Тернопільщині.

Його сестра вважає, що він заслуговує на визнання, позаяк живе для людей, заради людей, людьми. Вносить в їх життя багато позитиву, щирості і відкритості. Він демонструє для людей фільми під відкритим небом, які відволікають від буденності і сірості днів. Що очікує батька Олексія з його добрим серцем в шоу “Сюрприз, сюрприз!” — у випуску 11 від 10.11.2017.