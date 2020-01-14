Капітельно. Деталі тернопільських фасадів

Капітеллю називають верхню частину колони чи пілястри. На неї припадає навантаження від горизонтального перекриття.

Зазвичай капітелі декоровані. Їхні орнаменти залежать від ордера. Ордерів, нагадаю, є чотири: доричний, іонічний, коринфський та композитний.

На дібраних зразках різноманітні типи ордерів, зважте, що це капітелі будинків минулого-кінця позаминулого століття, коли міксувати стилі було звичною справою, тому чистоти стилю тут шукати не варто..

Анна Золотнюк.