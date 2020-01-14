12:32 | 14.01.2020
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Нові пісні і різдвяні персонажі: чим дивували тернополян на концерті ТМНК

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Повний зал глядачів зібрав гурт ТНМК у Тернопільському драмтеатрі. 2 години артисти дивували публіку новим зимовим шоу “Різдвяний акустичний вертеп”. 

Цьогоріч музиканти перетворили концерт у різдвяну постановку. Адже окрім пісень, усі учасники гурту грали ролі і читали вірші. Наприклад, Фагот був чортом, а Фоззі євреєм. Гітаристи обрали ролі царів, клавішник – янгол, а барабанщик – смерть з косою.

Вперше на сцені ТНМК виконали пісню “Ми Смішили Бога”. Це новий сингл гурту, що його було презентовано на день народження ТНМК. Пісня-ностальгія по минувших роках та безтурботній молодості. Окрім того, музиканти виконували й старі пісні, такі як “Гранули”, “Гупало Василь”, “В наступному”. А ще подарували слухачам композицію “Новий рік – попса, а Різдво – рок-н-рол”. 

На пісні “Вода” увесь зал засвітив ліхтарики на телефонах, що додало особливої атмосфери вечору.

Дві композиції музиканти зіграли “на біс”. Вкінці концерту сказали тернополянам: “Дякуємо, це було неперевершено!”.

 

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