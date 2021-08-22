Таке питання виникло у голови громадської організації “Українська народна варта” Петра Ландяка після подорожі трасою Львів-Тернопіль.

Політик зробив два фото в межах одного кілометра одне від одного на даній трасі.

Верхнє – початок Тернопільської області. Нижнє – Львівська область, яка через декілька сотень метрів закінчується.

Гляньте, як виглядають обочини на Тернопільщині і на Львівщині.

За моїми оцінками – обочина цієї дороги на Львівщині на 80% є такою, як на нижньому фото, а обочина в Тернопільській області на 90% має такий стан, як на верхньому. Чому є так?

Адже, за словами Петра Ландяка, фінансування робіт на утримання доріг, відбувається з бюджету по захищеній статті. Тобто, держава повністю фінансує роботи! А суми коштів виділяються дуже великі, – каже політик.

Чому такий стан в нас на Тернопільщині? Чи тернопільська влада не фінансує роботи з утримання доріг? Чи в нас відсутній нагляд за цими роботами? Може є якась третя, або четверта причини..? З цього приводу направлю листа до нашої обласної влади, з долученням фотографій, а при потребі передам відео. Невже ми гірші львів’ян…??? Я з цим погоджуватись не хочу!!!