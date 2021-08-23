На Тернопільщині є потреба у водіях

За спрямуванням служби зайнятості можна здобути професію водія автотранспортних засобів категорії «С», «С1» в Борщівському агротехнічному коледжі, Гусятинському та Зборівському фахових коледжах ТНТУ ім. І.Пулюя, Заліщицькому вищому професійному училищі, Заліщицькому фаховому коледжі ім. Є.Храпливого НУБіП України, Лановецькій філії Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, Чортківському вищому професійному училищі; водія тролейбуса – в КП «Тернопільелектротранс»; водія автотранспортних засобів категорії «Д» – в КП «Автошкола «Міськавтотранс». Навчання проводиться за груповою формою від 1,5 до 5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії і посвідчення на право водіння.

До слова, фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо Вас зацікавили вакансії, за більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77)