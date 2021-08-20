У Тернополі жінка змусила двох інвалідів жебракувати та відбирала у них милостиню

У Тернополі судили жінку, яка разом із спільником втягнула двох людей з інвалідністю у жебракування і відбирала в них отриману милостиню.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 23 червня. Як випливає з обвинувального акту, фігурантка – уродженка Казахстану, громадянка України, одружена, раніше не судима, без освіти Надія Т. Жінка разом із спільником, скористались вразливим станом (відсутність постійного заробітку, житла, грошей – прим. ред.) двох людей з інвалідністю першої та другої групи із Закарпатської області.

Переконали їх і привезли до Тернополя для зайняття жебрацтвом. Тут, у місцях найбільшого скупчення людей, потерпілі жебракували, а отримана милостиня діставалась фігурантці та її спільнику.

Обвинувачена у суді вину визнала, погодилась зі всіма зібраними слідством доказами і відмовилась від їхнього дослідження у суді. Досліджувати їх суд не став. Він визнав фігурантку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 149 КК – вербування та переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, щодо кількох осіб та за попередньою змовою групою осіб та присудив 5 років тюрми. А на підставі ст. 75 КК звільнив від відбування покарання, призначивши два роки іспитового строку.

Вирок набрав законної сили 26 липня.

Покарання для спільника суд присудив ще у грудні 2020. Зокрема вироком від 22 грудня затверджено його угоду з прокурором і призначене узгоджене в ній покарання – 5 років тюрми, від відбування яких його звільнили на підставі ст. 75 КК, призначивши три роки іспитового строку. Спільник – уродженець с. Балажер Берегівського району Закарпатської області, раніше не судимий.

Олена РОМАНЮК

Тернополіс