Принадливий Тернопіль. Будинок із двома обличчями

Будете гуляти містом у пошуках чогось цікавого, зазирніть до будинку, що за адресою бульвар Тараса Шевченка, 16.

На жаль, оригінальні двері зі сторони вулиці втрачені, тож вхід втратив дух автентичності.

Зате збереглася оригінальна кахля у під’їзді, де, ймовірно, зазначена назва її виробника. Запам’ятайте це ім’я, бо ось вам приклад високоякісного матеріалу.

Трохи підніміться, і побачите красиві балясини, прикрашені гірляндами квітів (як на мене вони дуже витончені). Далі варто пройтися на верхні поверхи й насолодитися красивим вигином сходів.

Відтак, спустившись, вийдіть із протилежного боку. Звідси будинок має абсолютно інший вигляд, ніж зі сторони вулиці. З цієї точки він скидається на загадкову невідцьогосвітню та невідцьогочасну будівлю (принаймні, так мені завжди здається). Тож виходить, що цей будинок має наче два обличчя: одне звичне, для всіх, а інше особливе, приватне.

Анна Золотнюк.