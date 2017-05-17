Тернопільські поліцейські просять водіїв не провокувати злодіїв

У понеділок, 15 травня на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя Тернополя. Чоловік повідомив, що з його транспортного засобу викрали майно.

Як встановили правоохоронці, тернополянин залишив автомобіль в дворі будинку. Вранці потерпілий виявив пошкоджене вікно та відсутність нетбуку марки « Леново», сумки з інструментами та шнурів для діагностики автомобілів.

Завданні збитки заявник оцінив в 5 000 гривень.

Працівники поліції наголошують мешканцям та гостям краю не залишати цінні речі в салонах транспортних засобів. Саме цим ви провокуєте зловмисників на злочини. Вночі невідомі оглядають салони авто, щодо наявності цінностей, які в подальшому можна легко продати та виручити за них кошти.