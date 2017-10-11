Принадливий Тернопіль. На початку Сагайдачного

Я навіть не знаю, звідки ліпше розглядати будинок, що відкриває вулицю Сагайдачного, бо зі всіх сторін він має свої принадності.

Як глянути з вулиці, побачите оригінальну плитку (спробуйте знайти подібну їй в Тернополі!), витончені огорожі балконів. А, як будете дивитися зі сторони двору — залишки каретного проїзду. До речі, якщо ви вже там, то зазирніть всередину під’їзду. Тут не тільки особлива сецесійна кахля, а й принадливі балясини.

До речі, цей будинок – пам’ятка архітектури місцевого значення. Зведення її датують початком ХХ століття.

Анна Золотнюк.