КВК дав мені не тільки роботу, але й дружину, – Віктор Гевко

Про весілля, сім’ю та роботу “Пара молода” говорить з актором, ведучим, сценаристом, капітаном команди «VIP-Тернопіль», чоловіком, а віднедавна ще й щасливим батьком – Віктором Гевко.

Вікторе, у тебе за плечима стільки проведених весіль, що якби порахувати всіх молодят та їхніх гостей, то, напевне, вийде половина населення Тернополя.

Значить, ще є куди рухатися – попереду мегаполіси :). Але якщо чесно, то я ніколи не уявляв себе у ролі весільного ведучого: вважав, що це не моє. Хоч без жодних реклам чи оголошень до мене телефонували, бо вважали, що якщо я учасник команди КВК, то точно повинен вести весілля. Проте я завжди відмовлявся від таких пропозицій.

А як тоді так сталося, що зараз ти один з найзатребуваніших весільних ведучих?

Я зрозумів, що варто спробувати вже тоді, коли в день було по чотири дзвінки з проханнями провести весілля. Подумав, що, напевне, даремно відмовляюся. Проте, перш ніж професійно цим зайнятися, я зробив таку собі демоверсію – провів весілля у двоюрідної сестри. Я дуже хвилювався, мені тоді здавалося, що скласти державний іспит і провести весілля – це одне і теж саме.

Ти до нього, напевне, готувався по-особливому. Чи не так?

Звісно, що у тому 2012 році я спочатку звернувся за допомогою до інтернету, але мені там нічого не сподобалося. Дещо підказали ведучі, які у своїй справі «собаку з’їли», а все інше придумав сам. З часом створив повністю свою програму, зі своїми конкурсами, які тепер вже «пішли» в народ. А я ж то знаю хто їхній автор 🙂

То цього року у тебе професійний ювілей. Змінилося щось за цих 5 років у проведенні весіль?

Змінилося чимало. Наприклад, раніше акцентували увагу на підколюванні гостей, висміюванні їхніх недоліків. Зараз же це вважається дешево та неетично. Немає й тепер вульгарних конкурсів та переодягань з надувними грудьми. Взагалі всі знущання з гостей – це вже пережиток минулого.

Невже на весіллях більше немає перевдягнутої Вірки Сердючки?

Немає, і як на мене – то це на краще. Зараз все повинно бути весело та інтелігентно водночас.

Напевне, змінилося ще те, що раніше ведучого називали тамадою. Чи для тебе це різні речі?

Поділ все ж таки існує. Є дуже дорогі весілля, де немає конкурсів, а лише шоу-програма. Там ведучий як конферансьє. На таких весіллях вже виступає справжня Вірка Сердючка :). Але якщо людина все класно робить, то немає різниці ведучий він чи тамада. Називайте мене як хочете, тільки аби ви були задоволені тим, що я роблю.

А в яких регіонах доводиться найбільше працювати?

Звісно, що на початку кар’єри мене найбільше запрошували в західні області. Проте зараз географія моєї роботи значно розширилася. За тиждень я можу бути в трьох різних куточках України.

Традиції святкування весілля відрізняють на сході та заході? Чи все ж таки є чимало спільного?

Я б навіть сказав, що кардинально відрізняються. Проте не традиції, а сам підхід до святкування. Для західної України – це дуже серйозна подія, яка часто перетворюється в можливість показати, що «я можу зробити дітям весілля». З’їжджається вся родина, причому навіть ті родичі, яких ти міг і не бачити жодного разу. У нас майже немає маленьких весіль по 30 людей, хіба що так дні народження святкують :). На сході люди простіше ставляться до цього заходу. Слідують правилу «тихіше їдеш – далі будеш». А дорогі весілля, частіше за все, роблять ті люди, які дійсно забезпечені.

Завдяки скетчкому «Країна У», тебе вже називають головним кумом України. В житті ти такий самий як і на екрані?

Звісно, що схожі риси у нас є, наприклад, життєрадісність. Але скажімо чесно, в кума «клепки» в голові трішки менше :).

На початку цього року ти вперше став татом. Екранний кум не став справжнім?

Ні, ми залишилися кумами тільки на екрані. Так сталося, що ми далеко один від одного і, як правило, зустрічаємось тільки на зйомках.

Цього року у тебе ювілей не тільки у професійній діяльності. Як відсвяткували з дружиною дерев’яне весілля?

Святкування не було, тому що я працював в цей період. КВК дав мені не тільки дружину, але й роботу. От зараз і розплачуюсь за це, постійно перебуваючи у відрядженнях.

А як саме КВК вас познайомив? Вона була фанаткою вашої команди?

Майже. Вона була моєю конкуренткою :). На той час ми вже були такою командою, яка ставила перед собою великі цілі, а вони виступали чи то від інституту, чи то від коледжу. Там ми й познайомилися. На той час маршрутка «Тернопіль – Гусятин» стала для мене рідною. Потім вона приїхала в Тернопіль, то все протривало кілька років і в якийсь момент ми вирішили, що потрібно одружуватися.

Зараз дружина не сердиться, що ти на екрані частіше ніж вдома?

Слава Богу, я знайшов розумну адекватну жінку, яка не сердиться. Звісно, ми б хотіли частіше бачитись, але поки що так не виходить. Дуже круто, коли людина розділяє захоплення, коли радіє твоїм новим досягненням. Завдяки такій міцній підтримці можна рухатися далі.

Власне, щодо руху вперед. Ти капітан команди «VIP-Тернопіль», яка збирає аншлаги та вже успішно гастролювала у США. Не плануєте створити на телебаченні своє власне шоу? Тим більше, що після введення державою квот на збільшення україномовного контенту, ви б мали певні переваги.

Ідея, до речі, не погана. Варто замислитись. Проте на все свій час. Зараз ми завантажені – в багатьох зйомки. А в загальному, мені здається, що немає команди КВК, яка б не хотіла мати своє шоу. Хоча концерти – це вже частково своє шоу. Але, думаю, що ми все ж таки змогли б створити конкуренцію вже популярним гумористичним програмам 🙂

А як щодо конкуренції між весільними ведучими? Вона є?

Напевне, вона є, але не така вже і велика. В різних ведучих різні стилі проведення весіль, відповідно до яких молодята обирають того, хто допоможе зробити їхнє свято веселішим. Тим більше, наречених дуже багато, а ведучих – ні, тому кожен матиме роботу. В цій справі головне любити те, чим ти займаєшся і віддаватися повністю. Тоді, як то кажуть, все повернеться сторицею. Варто завжди пам’ятати, що для тебе це робота, а для людей це найважливіший день їхнього життя. І зробити щось не так ти не маєш жодного права. Любити свою роботу – ось секрет того, щоб бути затребуваним ведучим та мати вдячних клієнтів.

Текст: Юліана Діткун, весільний портал Пара молода

Фото: з архіву В. Гевко