Для тернопільських депутатів настає час “Х”

10 жовтня організаційний комітет Громадських слухань та ініціативна група тернополян, котрих згуртувала спільна біда, зареєстрували у міськраді звернення до Сергія Надала і усіх депутатів з проханням за результатами громадських слухань оприлюднити проект рішення по забороні «торфових» котелень та його прийняття на найближчій сесії.

Тепер побачимо, хто з депутатів та які фракції підтримують нас не лише співчуттями, консультаціями та «для галочки», а хто все ж НА ДІЛІ реалізує процедуру офіційної реєстрації проекту рішення, оприлюднення, а згодом на сесії включення в порядок денний та голосування.

Нам однаково, хто саме нам допоможе, похвалиться і отримає від цього політичні дивіденди.

Депутати, визначайтесь з ким ви і підтримайте громаду! – закликає активістка Юлія Мамчак.



Нещодавно тернополяни під час Громадських слухань сказали “ні” котельням на торфі. Свідома громада міста зібралася у філармонії, аби заборонити реалізацію комунальним підприємством ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» проектів, пов’язаних із будівництвом торф’яних котелень. «ЗА» заборону проголосувало 225 людей, 7 – «ПРОТИ», 9 – «УТРИМАЛИСЯ».

Нагадуємо, минулого року міська рада анонсувала проект, згідно якого 7 міських комунальних котелень, що обслуговують більшість мешканців Тернополя, будуть переведені на тверде паливо, зокрема торф. Міська рада переконує, що така альтернатива значно зекономить бюджетні кошти та звільнить Тернопіль від російського газу.

Впродовж довгого періоду громада міста обурюється через цей проект, люди бояться екологічних наслідків, а також стверджують, що саме будівництво відбувається не зовсім законно.