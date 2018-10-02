Принадливий Тернополь. Листи, написані літом

Хочете почати день з прекрасного?

Просто розташуйтесь навпроти вікна та спостерігайте за першими променями сонця й тим, як вони перетворюють буденний міський пейзаж в полотно імпресіоністів.

Благо тепер схід сонця став доступний всім і сонцедійство триває від восьмої до дев’ятої (після промені стають радше безбарвними й надто жорсткими).

У ці “золоті години” – все навколо стає прекрасним – м’які золотаві тіні, помірні контрасти, гра світло-тіні. Краса. А ще – нагадування про літо, сонце й тепло.

Анна Золотнюк.