Жодної підозри не було і немає – Гриценко отримав відповідь від Генпрокуратури

Генеральна прокуратура України надала офіційну відповідь, в якій зазначено, що жодної підозри у скоєнні Анатолієм Гриценком кримінального злочину не було і немає. Відповідь лідер «Громадянської позиції» опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

– Ще раз, для усіляких вінників, пашинських, чорноволів та інших порохоботів, які на каналах брешуть про злочини і кримінальні справи – жодної підозри, не було і немає!, – написав Гриценко.

Так, у відповіді на запит зазначається, що в жодній справі Анатолій Гриценко не є підозрюваним чи обвинуваченим.

“За результатами опрацювання масиву даних Реєстру кримінальних проваджень, в яких містяться відомості про притягнення Гриценка Анатолія Степановича, 25.10.1957 р.н. до кримінальної відповідальності в якості підозрюваного, обвинуваченого, не встановлено”, – зазначено у відповіді Генеральної прокуратури.

Раніше лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко заявляв, що президент Петро Порошенко спланував і дав команду розпочати проти нього спецоперацію. За його словами, генерал Служби безпеки Віктор Трепак публічно попередив його про чергову “спецоперацію Банковоі”, яка нібито готується з метою дискредитації і недопущення його до участі у президентських виборах.

– Це дійсно правда, таку операцію Порошенко спланував і дав команду розпочати ближчим часом, можливо, вже цього тижня. Склад організованого злочинного угруповання мені відомий. Глава ОЗУ, він же замовник – Порошенко. Організатор – Турчинов. Головний виконавець – Пашинський, – написав Гриценко.

Навала замовних матеріалів, сюжетів та публікацій у всеукраїнських ЗМІ, де ключовими були звинувачення на зразок «Гриценко розікрав і розпродав армію», розпочалась ще у 2014 році, напередодні президентських виборів, нагадав очільник обласного осередку партії «Громадянська позиція» Петро Ландяк. Ще тоді партійці звернулись до Генпрокуратури і отримали відповідь про відсутність кримінальних проваджень, де б Анатолій Гриценко фігурував у якості підозрюваного чи обвинуваченого. Однотуровим президентом тоді став Петро Порошенко і шквал «чорнухи» припинився. Зараз, як тільки рейтинги Анатолія Гриценка злетіли вверх, щонайменше вдвічі обійшли рейтинги діючого президента та залишили позаду чимало потенційних кандидатів на пост глави держави, заїжджена платівка на рахунок «Гриценко розікрав і розпродав» з’явилась знову. Збіг? Випадковість? Не думаємо.