Кому – війна, а кому – продовження земельного дерибану. Чим займається Сергій Надал під час війни?

16 травня били на сполох місцеві мешканці проспекту Злуки, які помітили так зване “прибирання на зеленій зоні”.

На вулиці Спортивній (поблизу будинку просп. Злуки, 29) горе-підприємець Касарда Василь Ігорович (на фото) проводить підготовчі роботи для будівництва на скандальній земельній ділянці, яку отримав через так звану “гаражну схему”.

Разом з депутатами міської ради від “Сили людей” Іван Сороколіт та Олег Різник люди намагались переконати підприємця відмовитись від “комерційного проєкту” на земельній ділянці, яка слугує єдиною зеленою захисною смугою зі сторони великого гаражного кооперативу.

Не дивлячись не відкрите кримінальне провадження, забудовник категорично і в грубій формі відмовився піти на зустріч місцевим мешканцям.

Люди ж здаватись не збираються і планують вчиняти всі можливі дії щоб не допустити будівництва чергової станції технічного обслуговування або торгового об’єкта.

Люди закликають Сергія Надала , Тернопільську міську раду , Патрульну поліцію Тернопільської області , Олександра Богомола вчинити всі можливі дії щоб і по цій та інших земельних ділянках раз і назавжди зупинити ганебні “гаражні схеми” з крадіжки міської землі.

Нагадаємо деталі цієї брутальної земельної оборудки:

24 липня 2019 року на сесії Тернопільської міської ради було прийняте рішення №7/36/172 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Спортивна (гр.Кондратенко О. А. та інші)».

25 жовтня 2019 року приймається рішення №7/39/187 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.Спортивна гр.Клепак О.М.».

Даними рішеннями передано безоплатно у приватну власність п’ять земельні ділянки по 100 м.кв. кожна і одна площею 97 м.кв. на вулиці Спортивній поблизу торгового центру «Універсам» і житлового будинку просп. Злуки, 29 з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів» наступним громадянам:

Кондратенко Орися Антонівна

Потоцький Сергій Юрійович

Мартинюк Андрій Васильович

Гайда Ірина Якимівна

Шиліга Юрій Ігорович

Клепак Ольга Михайлівна

Далі, дуже швидко, усі ці ділянки були переоформлені на одну

і вже справжню зацікавлену особу – Касарду Василя Ігоровича та об’єднані в єдину земельну ділянку площею 0,0597 га.

Вже 28 травня 2021 року міська рада своїм рішенням №8/6/78 міняє її цільове призначення з “будівництва гаражів” на “будівництво та обслуговування будівель торгівлі – станції технічного обслуговування автомобілів”.

Ми не хочемо вірити у те, що в той час коли на фронті гинуть тисячі українців, окремі земельні ділки вирішили продовжити втілювати в життя свої хитрі оборудки забудови зелених зон.