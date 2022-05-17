Ракетним ударом по Львівщині пошкоджено залізничну інфраструктуру

У Яворівському районі Львівської області ракетний удар росіян у ніч на 17 травня завдав шкоди об’єкту інфраструктури регіональної філії “Львівська залізниця” та залізничній інфраструктурі, – про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії “Львівська залізниця” у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

За попередньою інформацією, ракети летіли зі сходу. Також підрозділи ППО ПвК “Захід” збили три крилаті ракети. Козицький подякував силам протиповітряної оборони.