Моспатріархат захищає у Почаєві не свободу совісті чи віросповідання, а статки, – Филипович

Представники УПЦ МП відчували себе у Почаївській лаврі власниками, а не орендарями.

Про це в інтерв’ю Громадському сказала віце-президентка Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович.

“Минулої п’ятниці туди (Почаївська лавра – ред) їздили студенти з Тернополя. Як стояла лавра, так і стоїть. Як ходили там монахи російськомовні, так і ходять. Як продавалася російськомовна література, так і продається. Навіть на роздачі в Трапезному храмі жіночка питає в людей, що вони будуть «кушать». Студенти просто не розуміють, як на Тернопільщині ще й досі функціонує структура, яка живе за власними законами”, – зазначила експертка.

Ченці УПЦ МП, за її словами, створили у лаврі таку собі державу в державі.

“Так не може бути. Церква є соціальним інститутом. Вона має дотримуватися законів, які продукує держава. Тому що держава є гарантом інтересів не якоїсь окремої спільноти, а всього українського народу. Коли ми бачимо, що захищаються вузькі корпоративні інтереси Української Православної Церкви, то виникає питання, чи законно приносити в жертву інтереси цілого народу заради цієї структури? Я думаю, що відповідь очевидна. Треба якось навчити балансувати, особливо в умовах війни. Тим більше, що в мене складається враження, що там захищають не свободу совісті чи віросповідання, а статки”, – наголосила Филипович.

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України проводила обшуки у Почаївській лаврі у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва обителі до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.