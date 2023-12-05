Тернопільщина: за січень-листопад забезпечено надходження понад 13 млрд грн податкових платежів

Платники Тернопільщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, протягом січня-листопада цього року до бюджетів усіх рівнів платники податків області (з врахуванням надходжень по платниках, які перебувають на обліку в Офісі великих платників (відповідно до п.64.7 ПКУ) та з врахуванням вимог Закону України від 8 листопада 2023 року № 3428-XI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України») сплатили податків та зборів в сумі 13 млрд 13,1 млн грн. Це на 2 млрд 409,8 млн грн або на 22,7% більше порівняно з 11 місяцями минулого року.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 5 млрд 193,6 млн гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують ПДФО (7 млрд 409,7 млн грн), ПДВ (1 млрд 721,8 млн грн), податок на прибуток (1 млрд 027,6 млн грн), а також військовий збір (459 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-листопада цього року склали 7 млрд 819,6 млн гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!