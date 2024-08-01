На Тернопільщині засуджений за ухилення від мобілізації добровільно пішов служити в ЗСУ

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на вирок Гусятинського районного суду від 18 липня 2023 року, повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Як встановлено місцевим судом, 6 квітня 2022 року 34-річний житель м. Копичинці Віталій Д. прибув до призовної дільниці 1-го відділу Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (надалі – РТЦК та СП) й після обстеження військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби. 28 лютого 2023 року він отримав повістку із зобов’язанням у вказаний день прибути до ТЦК для відправлення на військову службу, але від мобілізації ухилився.

Вироком Гусятинського районного суду від 18 липня 2023 року Віталія Д. визнано винуватим за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період) та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 1 місяць. Відповідно до ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік і покладено обов’язки, передбачені п.п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України.

До відома: санкція ст. 336 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3-ох до 5 років.

Однак прокурор не погодився із призначеним покаранням і в апеляційній скарзі просив не застосовувати до обвинуваченого ст. 75 КК України та обрати реальну міру покарання. Однак до початку апеляційного розгляду обвинувачений добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України і зараз у складі однієї з військових частин бере участь у бойових діях на Донеччині. У зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48 КК України), у зміненій апеляційній скарзі прокурор просив цей вирок скасувати, кримінальне провадження закрити та звільнити Віталія Д. від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, перевіривши матеріали кримінального провадження в межах зміненої апеляційної скарги, встановила, що солдат Віталій Д., відповідно до витягу з наказу командира Чортківського РТЦК та СП 25 жовтня 2023 року добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України і на даний час проходить військову службу у військової частини N.

Таким чином, обвинувачений критично оцінив свою протиправну поведінку, засудив її і вчинив конкретні дії для виправлення обставин, а тому просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України.

Проаналізувавши матеріали провадження, колегія суддів врахувала, що обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, визнав свою вину, щиро розкаявся, позитивно характеризувався за місцем проживання і внаслідок зміни умов своєї життєдіяльності перестав бути суспільно небезпечним.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задовольнила. Вирок Гусятинського районного суду від 18 липня 2023 року – скасувала, кримінальне провадження – закрила та звільнила Віталія Д. від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України у зв’язку зі зміною обстановки.