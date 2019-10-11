Как выбрать бронированные двери?

Качественные бронированные двери в Киеве являются правильным решением для тех хозяев, которые переживают о надежной защите своего имущества. Ведь, к сожалению, уровень преступности совершенно не снижается. Обычные двери сомнительного качества и стоят ненамного дешевле, и толку от них практически никакого. Люди, которые ценят свои кровно заработанные средства и с умом их тратят, плохую дверь точно приобретать не станут.

Основные преимущества бронедверей над обычными

Какие же преимущества металлических дверей и почему не стоит экономить на их покупке? Поищем ответы на эти вопросы вместе. Металлические двери состоят из нескольких листов металла. Одна современная металлическая дверь будет включать шесть или даже больше листов металла. Что касается бронированной двери, то она дополнительно состоит из внешнего слоя брони. Ширина этого слоя небольшая, зачастую она составляет всего два миллиметра, но разбить такую дверь – практически невозможно. Человек, который решится взломать такую дверь, с большой долей вероятности просто травмирует себя.

Бронедвери дополнительно могут комплектоваться огнестойкими утеплителями, силовыми ребрами для большей жесткости, специальными стержнями, а также декоративными элементами.

Важность качественного замка

Кроме самого дверного полотна, важную роль играет также замок. Это одна из главных составляющих бронированной двери. Желательно, покупать замок со специальным механизмом против взлома, а также защитой из нескольких уровней. Лучше, чтобы замок был цилиндровым, обладающим секретностью. Если же на замке сэкономить, то качественная дорогостоящая дверь не будет иметь никакого значения. Качественный замок в комплекте с бронированным полотном сделает взлом практически невозможным. Если же вы случайно потеряете замок, то всегда сможете его перекодировать, необходимости врезать новый замок в дверь не будет.

При покупке обязательно обратите внимание и на дизайн бронированной двери. Выбор современных магазинов позволяет выбрать двери с любыми внешними характеристиками. Ведь, согласитесь, всем хочется при входе в дом или квартиру видеть симпатичные двери, а не просто кусок металла.