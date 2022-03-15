6 березня під час виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ворога в Донецькій та Луганській областях загинув лейтенант Петро Батьківський.

Він був командиром 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти.

Герой народився в м.Тернопіль, проживав у мікрорайоні Кутківці, де родина Батьківських є корінними мешканцями.

З 2009 року проходив контрактну службу в м. Феодосія Кримського півострова у Полку морської піхоти. Одружився з кримською татаркою, у шлюбі народилась донька Марія.

У 2014 році, в час окупації Криму залишився вірним Україні. Разом із сім’єю залишив службове житло та був передислокований у м. Миколаїв.

Починаючи з 2014 року мав 5 ротацій у зону проведення антитерористичної операції.

У 2017 році перевівся в 44-окрему артилерійську бригаду рідного м.Тернопіль і одразу був рекомендований на навчання у Львівську академію сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

У 2021 році закінчив навчання та отримав звання офіцера. Далі був розподілений для проходження військової служби у 21-окремий мотопіхотний батальйон “Сармат”.

З вересня 2021 року підрозділ під командуванням Петра Батьківського локалізувався у селищі Піски Донецької області, де вдало тримали оборону.

6 березня 2022 року отримав наказ про передислокацію. “Зайняв оборону із на пануючій висоті. Завдання не пропустити роту кадировців з танками і артилерією. Ця ніч буде дуже гаряча. Побажайте нам щастя і помоліться за нас. Пам’ятайте я вас всіх дуже любив, а найбільше любив Україну” – останнє повідомлення Петра.

10-річна донька Марічка залишилась без тата, а Україна без Героя.

Заупокійна Літургія (9 день, помер раніше, тільки зараз стало відомо про смерть) відбудеться завтра о 9:00 в православній церкві в Кутківцях.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Нехай земля йому буде пухом! Вічна пам’ять і слава Герою!

Фото та відео надані родиною.