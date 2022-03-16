Паління трави на Тернопільщині буде розцінюватися, як диверсійна робота

На Тернопільщині паліїв трави по законах воєнного часу будуть розцінювати, як учасників диверсійно-розвідувальних груп. Про це сьогодні, 15 березня, на брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

– Зараз весна і люди у нас звикли в цей час палити суху траву. Не робіть цього, бо в іншому випадку це буде розцінюватися , як диверсійна робота. Кому є край, необхідність, велике бажання або потреба спалити траву, можемо спокійно підключити службу ДСНС до цього і вони контрольовано випалюватимуть площадки з сухо травою. Якщо в нас є палії і вони вирішили самостійно підпалити траву, повірте мені, по законах воєнного часу ви будете розцінюватися як учасники диверсійно-розвідувальних груп. А там дальше доводьте в поліції чи СБУ, для чого ви це робили, – підсумував Володимир Труш.



