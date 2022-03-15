На автодорогах Тернопільщини працюють волонтерські пункти обігріву

Тернопільські поліцейські спільно з рятувальниками та волонтерами допомагають людям, які переміщуються з інших областей нашої країни.

На автодорогах області розпочали свою роботу волонтерські пункти обігріву, де громадяни можуть перепочити, випити теплого чаю, перекусити та продовжити свій шлях.

Також, на місці знаходяться працівники, які можуть зорієнтувати людей де переночувати, яким маршрутом проїхати, коли розпочинається комендантська година та надати іншу важливу інформацію.

Закликаємо громадян дотримуватись ПДР, не нехтувати засобами особистої безпеки та чітко виконувати вимоги поліцейських під час переїзду через блокпости.

Не втрачайте пильності та в разі виявлення небезпечних предметів, осіб чи транспортних засобів — негайно повідомляйте поліцію.

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