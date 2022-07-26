ТОП-5 легальних казино України 

Найкращими легальними казино України є ті, що мають високий рейтинг та відмінну репутацію. ТОП-казино властивий великий вибір розваг, приємна бонусна програма, оперативна служба підтримки. За допомогою профільних ресурсів та спеціалізованих порталів, таких як Svit casino, можна легко обрати кращий ігровий заклад.

Parimatch (PM Casino)

PM Casino — це яскравий популярний ігровий заклад, який характеризується комфортними та вигідними умовами користування. До паріматч казино щоденно приєднуються нові гемблери з усього світу.

ТОВ «ПАРІМАТЧ» працює за ліцензією КРАЇЛ та Кюрасао, що дозволяє користувачам відчувати себе у повній безпеці та не сумніватися у повній конфіденційності власних особистих даних.

Серед основних переваг ПМ казіно:

Більше ніж 6000 слотів від кращих розробників софту: Аmatic, Betsoft, IgroSoft, Endorphina, Pragmatic Play та десятків інших. Комісія України з азартних ігор та лотерей ретельно контролює, щоб ігрові клуби використовували лише оригінальне та сертифіковане програмне забезпечення;

Щедра бонусна програма. Зареєстрованих користувачів чекають регулярні бонусні пропозиції та різноманітні подарунки;

Наявність мобільних додатків для ОС Android та iOS, що робить доступ до онлайн казино ще доступнішим;

Цілодобовий саппорт. Чат з професійною службою підтримки, який доступний у будь-який день та в будь-який час.

Дізнайтеся про всі особливості PM Casino на порталі Prointernet.in.ua та реєструйтеся у казино паріматч.

Favbet

Favbet — казино, про яке знають не тільки в Україні, але і за її межами. Розпочав Favbet працювати у 1999 році. Якщо початково Favbet був виключно букмекерською конторою, то сьогодні це одне з найпопулярніших казино з 4500 азартних ігор.

Безперечні переваги:

Приголомшлива бонусна програма як для нових користувачів, так і затятих гравців;

Мінімальні ставки (від 1 грн);

Наявність мобільних додатків для ОС Android та iOS, що мають зручну навігацію та стильний дизайн;

Депозити від 25 UAH та швидкі виплати на картки будь-яких українських банків.

У співпраці із відомими провайдерами: Booongo, Pragmatic Play та Spinomenal, ігровий клуб влаштовує відкриті турніри, мінімальний призовий фонд яких складає близько 3 000 000 UAH. Шанс на виграш є у кожного гравця, будь-то новачок чи досвідчений гемблер.

Goxbet

Сьогодні у гемблерів є шанс на якісне проведення часу у провідному ігровому порталі України — Goxbet, який заслужено входить до ТОП-5 легальних казино. В каталозі Goxbet представлені апарати найвідоміших розробників: Novomatic, Booongo, Spinomenal, NetEnt, Belatra Games, Microgaming, Casino Technology. В асортименті представлені як класичні, так і ексклюзивні азартні ігри. Також в колекції клубу є прибуткові різновиди блекджека, покеру, баккара та рулетки.

Плюси повноцінного використання Goxbet:

Можливість брати участь у лотерейних та акційних заходах, змагатися з іншими гемблерами у турнірних баталіях;

Оперативне функціонування сервісу клієнтської підтримки;

Ігри доступні як у звичайній, так і мобільній версії ресурсу. Потрібно лише відвідати портал зі свого телефону, щоб відкрилася мобільна версія. До того ж надається можливість завантажити програму для мобільних абсолютно безкоштовно, щоб отримати безперебійний вхід до облікового запису;

Бонусні пропозиції (50 фріспінів за реєстрацію, 200% на перший депозит, 10% на всі депозити, безкоштовні обертання у популярних слотах).

Slots City

Ігровий клуб, що з’явився на українському азартному ринку у 2021 році, але вже став надзвичайно популярним. Працює Слот Сіті за дозволом КРАЇЛ.

Ключові плюси:

Більше ніж 3000 різноманітних емуляторів. Особливо популярною сьогодні є категорія швидких ігор, до яких відносяться JetX ( https://svitua.com.ua/game/jetx/ ), Aviator та інші;

Автомати від найпопулярніших провайдерів;

Бонуси, що пропонуються Slots City, не залишать байдужим жодного гемблера. Привітальний бонус надає можливість примножити суму першого депозиту в 2 рази. Постійні гравці також можуть розраховувати на різні заохочення. Наприклад, геймер може отримати free spins, граючи в топові слоти тижня;

Подарунки за передплату в Telegram й Viber.

Pin Up

Працює ігровий заклад з 2016 року. Спочатку діяльність клубу контролювалася комісією Кюрасао, нині – КРАЇЛ. Тому у надійності та чесності закладу сумніватися не варто.

Серед переваг:

Приємні подарунки за перший депозит;

Різноманітність форматів для кіберспортивних ставок;

Система винагород. Роблячи ставки на реальні кошти та виконуючи ігрові завдання, компанія нараховує спеціальні points, які можна використовувати для подальшої гри або виведення на власний рахунок;

Live game – покер, рулетка, блекджек усіх різновидів. Є столи як для VIP-гравців, так і для гостей із обмеженим бюджетом.

Рейтинг азартних клубів складається на основі вимог сучасних гравців: достатній досвід роботи, наявність ліцензії, якісна графіка та зручний інтерфейс, різноманітність фінансових транзакцій, якісна служба підтримки. Тому якщо Ви все ще шукаєте свого фаворита, спробуйте ТОП-5 казино.





