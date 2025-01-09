Загальний товарообіг на Тернопільщині склав 69 млрд 813 млн гривень
У 2024 році загальний товарообіг на Тернопільщині склав 69 млрд 813 млн гривень й порівняно з 2023 рокомзбільшився на 5,6 %. Зокрема, імпорт товарів зріс на 5,6 % порівняно з минулорічним показником і склав36 млрд 296 млн гривень. На 8 % зросли обсяги експортних операції і становили 33 млрд 544 млн гривень.
Зовнішньоекономічні операції у цей період проводилися з торговельними партнерами із 84 країн світу.
Найбільше товарів в область надійшло з Китаю – 23 % від усього імпорту, Польщі – 20 %, Німеччини– 10 %, Нідерландів – 6 % та Італії – 4,6 %.Експортували найчастіше до Польщі – 29 % від усього експорту, Італії – 6,3 %, Німеччини – 5 %, Нідерландів – 4 %, Бельгії – 3,6 %.
До четвірки найбільш експортованих товарів увійшли:
– цукор білий кристалічний – 9 % від загальної частки експортованих товарів,
– рослинна олія – 9 %,
– пшениця – 8,9 %,
– електричні світильники – 8,7 %.
Серед імпортованих товарів переважали:
– легкові автомобілі – 6,8 % від загальної частки нарахованих платежів,
– трактори – 5,5 %,
– насоси для рідин – 4,7 %,
– прокат з нелегованої сталі – 3,9 %.