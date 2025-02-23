Герої не вмирають: доньки Петра Фіголя передали зібрані кошти на військових

Сумна звістка сколихнула Білобожницю: захисника України, старшого лейтенанта Петра Мироновича Фіголя, який вважався зниклим безвісти з 16 листопада 2024 року, ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Саме цей день став датою його загибелі в районі населеного пункту Кізомис Херсонської області.

Петро Фіголь став на захист України в січні 2024 року, служив командиром інженерно-саперного взводу 1-го механізованого батальйону. Йому було 52 роки. У Героя залишилися дружина, дві доньки та сестра.

Особливу щедрість проявили доньки Петра, Ірина та Марина. Під час похорону люди зібрали 24 310 гривень, і хоча ці кошти передали дівчатам, вони без вагань вирішили направити їх на допомогу українським воїнам, щоб підтримати тих, хто продовжує боротьбу. До цієї суми було додано ще 26 990 гривень зі збору, і на ці кошти закупили три FPV-дрони бомбери. Вони вже вирушили до захисників, які продовжують справу Петра.

Ірина та Марина з перших днів війни підтримували батька та його побратимів, збирали кошти на авто, необхідне для військових. Їхній вчинок ще раз доводить, що навіть після втрати найріднішої людини вони залишаються вірними його справі.

“Спи спокійно, Герою. Ти назавжди житимеш у серцях рідних, близьких та всіх українців”, — написала Ніна Романів у соцмережах.

Світла пам’ять і вічна шана Герою України!