Тернопільщина втратила захисника Василя Климковського

Бережанська міська рада повідомляє про смерть учасника російсько-української війни, жителя села Потутори КЛИМКОВСЬКОГО Василя Івановича, 16.12.1992 р.н.

Василь Климковський призваний до лав ЗСУ 28.07.2022 року.

Службу проходив у В/ч А3821.

10.12.2023 року в бою у населеному пункті Кринки Херсонської області отримав важкі проникаючі поранення.

Внаслідок поранень молоде життя обірвалось сьогодні, 23 лютого 2025 року.

В норозділеному смутку залишилися дружина, мати, сестра та брат.

Чин парастасу відбудеться сьогодні, 23 лютого 2025 року, о 18:00 год. на родинному обійсті Героя в с.Потутори.

Чин похорону розпочнеться завтра, в понеділок 24 лютого 2025 року, о 14:00 год. Прощання з Василем КЛИМКОВСЬКИМ відбудеться в Церкві с. Потутори. Поховають Героя на Потуторському кладовищі.

Для жителів Бережан, які бажають віддати останню шану Захиснику, в понеділок о 13:15 год. від Будинку громад (Білий дім) до села Потутори буде відправлятися автобус.