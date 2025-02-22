У Тернополі нетверезий водій вчинив ДТП

Сьогодні вночі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих.

Патрульні з’ясували, що водій автомобіля KIA не впорався з керування, здійснив наїзд на металеву огорожу, а згодом — на електроопору.

Під час спілкування керманич відмовився надати відповідні документи для перевірки. Окрім того, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин пройшов огляд на місці, результат приладу Драгер — 1,87 проміле.

🚔 Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:

📌 за ч. 1 ст. 126 (відсутність відповідних документів) КУпАП.

📌 за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

📌 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили громадянина від керування автомобілем.

‼️ Нагадуємо, що керування автомобілем у стані сп’яніння не тільки порушує закон, але й створює небезпеку для життя та здоров’я учасників дорожнього руху!