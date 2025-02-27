Герої Ярослав Жебелюк, Олег Коваль, Ярослав Матіяш, Владислав Сеньків, Сергій Хорощак: посмертне вшанування на Тернопільщині

25 лютого під головуванням депутата обласної ради Олега Сиротюка відбулося засідання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та контролю за сектором безпеки, оборони та правоохоронними органами.

Головним питанням порядку денного стало розгляд клопотань про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно) п’ятьом військовослужбовцям, які віддали життя, захищаючи Україну:

Ярослав ЖЕБЕЛЮК – військовослужбовець ЗСУ, уродженець Хоросткова (Гусятинщина). Загинув 8 квітня 2023 року в селищі Хромове Бахмутського району Донецької області.

– військовослужбовець ЗСУ, уродженець Хоросткова (Гусятинщина). Загинув 8 квітня 2023 року в селищі Хромове Бахмутського району Донецької області. Олег КОВАЛЬ – командир 55-го батальйону 63-ї ОМБр, уродженець Васильківців (Гусятинщина). Загинув 12 січня 2025 року поблизу селища Ямпіль Краматорського району Донецької області.

– командир 55-го батальйону 63-ї ОМБр, уродженець Васильківців (Гусятинщина). Загинув 12 січня 2025 року поблизу селища Ямпіль Краматорського району Донецької області. Ярослав МАТІЯШ – стрілець 42-ї ОМБр, уродженець Великої Березовиці (Тернопільський район). Загинув 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі Григорівки Бахмутського району Донецької області.

– стрілець 42-ї ОМБр, уродженець Великої Березовиці (Тернопільський район). Загинув 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі Григорівки Бахмутського району Донецької області. Владислав СЕНЬКІВ – старший стрілець-оператор 116-ї ОМБр, уродженець Борщева (Чортківщина). Загинув 3 серпня 2023 року під Роботиним у Запорізькій області.

– старший стрілець-оператор 116-ї ОМБр, уродженець Борщева (Чортківщина). Загинув 3 серпня 2023 року під Роботиним у Запорізькій області. Сергій ХОРОЩАК – стрілець 83-го окремого батальйону ТрО 105-ї ОБрТрО, уродженець Підвисокого (Бережанщина). Загинув 13 лютого 2023 року в населеному пункті Масютівка Харківської області.

Члени комісії одноголосно підтримали всі кандидатури та рекомендували винести це питання на розгляд президії обласної ради, а далі – на сесію облради для ухвалення остаточного рішення.