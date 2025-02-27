Хвилина мовчання на честь Дмитра КОЧЕЛАБИ

Дмитро був справжньою душею компанії – товариський, відкритий, з неймовірним почуттям гумору. Випускник військово-спортивного ліцею та університету, він знайшов себе у сфері менеджменту в рідному Тернополі.

“Великий потенціал був у нього”, – з теплотою згадує побратим з позивним “Адік” про 37-річного воїна. Дмитро мав велике серце і завжди був готовий підтримати тих, хто цього потребував.

Стрілець першої роти загинув 20 червня 2023 року під час несення служби у Вінницьких Іванах на Харківщині.

За мужність та відданість Дмитро КОЧЕЛАБА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мама Надія Василівна, дружина та син, які бережуть світлу пам’ять про люблячого сина, чоловіка і батька.