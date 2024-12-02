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Хвилина мовчання на честь Андрія ПЕТЛЬОВАНОГО

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Андрій ПЕТЛЬОВАНИЙ, 29-річний захисник України, загинув 6 серпня 2023 року біля села Урожайне на Донеччині.

Народжений у Тернополі, Андрій з юності обрав шлях воїна. У 2014 році, під час строкової служби, він пережив полон у Донецьку. Після визволення не зламався – підписав контракт з Нацгвардією і продовжив захищати Україну.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Андрій сказав матері просто: “Це мій обов’язок”. 26 лютого 2022 року він знову став на захист Батьківщини.

6 серпня 2023 року Андрій разом з побратимом Олександром Данилюком загинули під час артилерійського обстрілу, захищаючи Урожайне.

За свій подвиг Андрій ПЕТЛЬОВАНИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У Тернопільській школі №18 відкрито Стіну пам’яті, де вшановано його подвиг.

Андрій залишив маму Наталію Василівну та брата. Для них він назавжди залишиться прикладом незламності духу та вірності обов’язку.

За інф. Тернопільської міської ради

 

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