Хвилина мовчання на честь Андрія ПЕТЛЬОВАНОГО

Андрій ПЕТЛЬОВАНИЙ, 29-річний захисник України, загинув 6 серпня 2023 року біля села Урожайне на Донеччині.



Народжений у Тернополі, Андрій з юності обрав шлях воїна. У 2014 році, під час строкової служби, він пережив полон у Донецьку. Після визволення не зламався – підписав контракт з Нацгвардією і продовжив захищати Україну.



Коли почалося повномасштабне вторгнення, Андрій сказав матері просто: “Це мій обов’язок”. 26 лютого 2022 року він знову став на захист Батьківщини.



6 серпня 2023 року Андрій разом з побратимом Олександром Данилюком загинули під час артилерійського обстрілу, захищаючи Урожайне.



За свій подвиг Андрій ПЕТЛЬОВАНИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У Тернопільській школі №18 відкрито Стіну пам’яті, де вшановано його подвиг.



Андрій залишив маму Наталію Василівну та брата. Для них він назавжди залишиться прикладом незламності духу та вірності обов’язку.

За інф. Тернопільської міської ради