Будинки без вікон, без води та тепла. Влада розповіла про наслідки атаки росії на Тернопіль

02 грудня 2024 року о 01:14 надійшло повідомлення про влучання БпЛА типу «Шахед», в житловий п’ятиповерховий будинок у м. Тернопіль, внаслідок чого на п’ятому поверсі виникла пожежа двох квартир на площі 90 м кв. Внаслідок даної події одна особа загинула та три особи травмовано.

З 36 квартир двох під’їздів проведено евакуацію 94 мешканців. У 33 квартирах даного житлового будинку пошкоджені віконні склопакети, також пошкоджено 57 склопакетів школи, що розміщена поруч, а також склопакети у двох квартирах житлового будинку поруч. Уламками пошкоджено 20 транспортних засобів, які були припарковані поблизу будинку. Повідомляє тернопільська міська рада.

Мешканців будинку евакуйовано в пункт обігріву, що знаходиться у закладі освіти. О 02:28 пожежу ліквідовано. До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 13 од. техніки та 45 чол. особового складу.

У зв’язку із пошкодженням внутрішньобудинкових мереж тимчасово зупинено подачу теплоносія та холодної води до будівлі. До моменту відновлення водопостачання, до будинку КП «Тернопільводоканал» забезпечить підвезення питної води.