У Тернополі працює сучасна ДНК-лабораторія для ідентифікації загиблих захисників України

На базі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України з грудня 2023 року функціонує сучасний лабораторний комплекс. Його головне завдання – проведення ДНК-аналізів для оперативної ідентифікації, зокрема невпізнаних тіл полеглих українських військових.

Для облаштування лабораторії Тернопільська обласна рада передала у користування відповідне приміщення.

Лабораторія оснащена новітнім обладнанням, що дозволяє значно прискорити аналіз біологічних матеріалів. Це сприяє оперативному розкриттю кримінальних справ, проведенню експертиз, а також ідентифікації загиблих та зниклих безвісти осіб.

Сектор біологічних досліджень та обліку, що є частиною комплексу, працює за запитами слідчих органів у справах кримінального характеру – від крадіжок і викрадень людей до вбивств та зґвалтувань. До лабораторії надходять зразки не лише з Тернопільщини, а й з інших регіонів України.

Крім того, фізичні особи можуть звернутися до лабораторії за власною ініціативою – наприклад, для встановлення батьківства або проведення інших генетичних досліджень.